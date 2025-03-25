«Целесообразность ремонта отсутствует напрочь» - Министр ЖКХ рассказал, какие дома планируют сносить в Беларуси

Опубликовано: 25.03.2025 10:18 , Обновлено: 25.03.2025

Министр жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило объяснил, какие жилые дома планируется пустить под снос в рамках программы реновации, описанной в утверждённой недавно концепции государственной жилищной политики Беларуси. Глава ведомства назвал категорию жилья, капитальный ремонт которого он считает "нецелесообразным".

Согласно действующим планам, утверждённым правительством, ежегодно в Беларуси капитальный ремонт должен проводиться не менее чем в 3% жилищного фонда (в прошлом году, согласно официальной статистике, капремонт был проведён лишь в 2,9% жилфонда).

Однако в некоторых домах, по мнению главы Министерства ЖКХ, проводить капремонт нецелесообразно с экономической точки зрения. Речь идёт о старом жилье, которое “уже не отвечает современным требованиям”, в том числе, по уровню комфортности проживания в них. Трубило пояснил, что речь идёт о так называемых “малометражках” - малогабаритных квартирах, в которых площадь кухни, к примеру, составляет всего 4-6 квадратных метров.

“Целесообразность их капитального ремонта, на мой взгляд, отсутствует напрочь, поскольку затраты на ремонт превысят стоимость строительства нового жилья”, - заявил министр в эфире гостелеканала “Первый информационный”.

В качестве примера Трубило привёл жилые дома в Бобруйске 1876 года постройки. По его словам, они подпадут под программу реновации жилищного фонда, намеченную на следующую пятилетку, будут снесены, а на их месте будут построено новое жильё.

Ранее в этом месяце, как сообщал Telegraf.news, Совет министров Беларуси утвердил концепцию государственной жилищной политики страны до 2030 года. В документе, в числе прочего, обозначены планы по реновации ветхого жилья, “непригодного для проживания”. Такая реновация, исходя из текста постановления, предполагает два варианта обращения со старыми жилыми домами - улучшение их технико-экономических характеристик или полный снос и возведение на их месте нового жилья.

Совмин потребовал провести «реновацию» непригодных для проживания домов в Беларуси. Что это значит?