Мэр рассказал, почему в Минске еще не ввели единый проездной

Опубликовано: 27.10.2022 11:08 , Обновлено: 27.10.2022

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев 26 октября ответил на вопрос, почему в столице не появился единый проездной на общественный транспорт.

По его словам, власти Минска уже два раза обсуждали и дорабатывали такой проект.

«С другой стороны, у нас появилась возможность оплачивать проезд с помощью телефона, так нужно ли нам затрачивать ресурсы на решение этой проблемы?» — заявил он.

И добавил, что решение еще не приняли.

В свою очередь белорусы в соцсетях отметили, что единый проездной и оплата смартфоном — разные вещи.

Ранее Телеграф писал, что в Департаменте милиции сообщили, что в минском транспорте установят “тревожные кнопки” для вызова силовиков. При этом, теперь на вызовы будут приезжать не один, а два отряда силовиков. Позднее такие же кнопки установят на транспорте в Бресте и Орше.

В Минске установят «тревожные кнопки» в городском транспорте