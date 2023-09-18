Мэр предложил "поощрять" минчан с 18 сентября по 1 ноября. За что?

Опубликовано: 18.09.2023 10:41 , Обновлено: 18.09.2023

В Минске в понедельник, 18 сентября, стартовала серия мероприятий по санитарной очистке и благоустройству города, которые продлятся до 1 ноября. В Минском городском исполнительном комитете решили, что к мероприятиям необходимо активнее привлекать местных жителей и пообещали "замечать и поощрять" наиболее деятельных горожан.

Об этом заявил зампред Мингорисполкома Олег Корзун, но как именно будут поощрять горожан, в мэрии не уточнили. Однако ранее заместитель генерального директора ГО “Минское городское жилищное хозяйство” Андрей Новик, анонсировав “марафон чистоты и благоустройства” в столице, рассказал, в каких районных конкурсах могут принять участие минчане:

Лучшая дворовая территория многоэтажного жилого дома;

Образцовый подъезд;

Лучшее цветочное оформление палисадника и (или) балкона многоквартирного жилого дома;

Благоустройство и цветочное оформление дворовой территории совместно с населением и субъектами хозяйствования.

В свою очередь начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александр Раковщик в интервью агентству “Минск-Новости” рассказал, что в рамках мероприятий по очистке и благоустройству столицы планируется убрать и подготовить к зиме парки и скверы, дворы жилых домов и городские улицы, территории предприятий и прочие объекты. К этим работам пригласили присоединиться и самим горожанам, и представителям организаций, работающих в Минске.

Отметим, впрочем, что к вопросу благоустройства придомовых территорий минчанам следует подходить продуманно. Дело в том, что за нарушение правил могут грозить серьёзные штрафы. Ранее Телеграф рассказывал, что чиновники считают “незаконным благоустройством”, как избежать штрафов и как “санкционировать”, например, незаконно оборудованную клумбу.

Чиновники обвинили минчан в «самовольном благоустройстве». Что это такое и как избежать штрафа до 925 рублей?