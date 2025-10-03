"Меньше повезет центру" - Синоптики назвали регионы Беларуси, где потеплеет до +18°C. Где дожди?

Опубликовано: 03.10.2025 16:12 , Обновлено: 03.10.2025

Метеорологический канал "Метеовайб", освещающий погоду в Беларуси, сообщил, что на предстоящих выходных, 4-5 октября, температура в стране повысится, но "неравномерно".

“Меньше повезет центру страны, так как его территория окажется в дневные часы вблизи фронтальный разделов”, - предупредил эксперт.

По его словам, 4 октября, в субботу, могут пройти и дожди, а вслед за фронтом на юг и юго-восток распространится более теплая воздушная масса с Украины.

Она принесет ночью +1..+7°С (по северо-западу при прояснениях до 0..-2°С), а днём +8..+14°С (по югу и юго-востоку до +15..+18°С).

В воскресенье же, 6 октября, в Беларусь придет фронт, связанный со штормовым циклоном Detlef над северо-западом Европы. А это значит снова дожди ночью по западу и в отдельных районах по востоку.

“Днём местами небольшие кратковременные дожди. Ветер сменится на юго-западный, умеренный, по западу местами порывистый”, - предупредил синоптик.

Ночью потеплеет до +3..+9°С, а днём будет +9..+15°С, по юго-востоку до +18°С.

А что говорят в Белгидромете?

Суббота, 4 октября:

Облачно, временами солнце. Местами небольшие дожди, утром возможен слабый туман.

Ветер восточный, слабый.

Температура: ночью +1..+6°С (на северо-западе легкие заморозки до -2°С), днем +10..+15°С.

⚠️ Давление будет сильно падать.

Воскресенье, 5 октября:

Почти весь день облачно. Во многих районах кратковременные дожди.

Ветер усилится, станет порывистым, поменяется на западный.

Температура: ночью +2..+9°С, днем +8..+14°С.

Понедельник, 6 октября:

Пасмурно. Дожди пройдут в большинстве районов.

Ветер южный, умеренный, местами с порывами.

Температура: ночью +2..+8°С, днем +9..+15°С.

В общем, конец недели будет пасмурным и дождливым. Температура комфортная для начала октября, но давление в субботу резко упадет.