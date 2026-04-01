Медпрофсоюз объяснил, как белорусских врачей учат «любить людей»

Опубликовано: 01.04.2026 08:28 , Обновлено: 01.04.2026

Председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Надежда Зимина на заседании Совета областного объединения профсоюзов отчиталась о результатах внедрения института наставничества в системе здравоохранения региона. Именно через этот инструмент, по её словам, молодых врачей в Беларуси учат "любить людей" и "брать на себя ответственность за жизнь другого человека".

Как пояснила Зимина, институт наставничества был внедрён в том числе для того, чтобы повысить закрепляемость молодых специалистов в регионах. И с этой точки зрения, по словам главы профильного профсоюза, этот институт уже доказал свою эффективность: этот показатель на Гомельщине вырос с 88,9% в 2022 году до 90,9% в 2025 году.

По словам Зиминой, средней срок наставничества в медицинской сфере составляет 6-9 месяцев, но в исключительных случаях может доходить до года. За это время опытные профессионалы могут привить молодым специалистам профессиональные ценностей и поделиться полезными практиками.

“Это неотъемлемая часть профессионального пути, которая помогает молодым медикам не только овладеть необходимыми навыками, но и стать уверенными и компетентными специалистами, готовыми к оказанию качественной медицинской помощи. Наставник в здравоохранении должен научить молодого медика брать на себя ответственность за жизнь другого человека, быстро принимать решения, любить людей, быть верным и преданным своей профессии, уметь работать в команде”, - процитировало выступление Зиминой госагентство БЕЛТА.

По данным областного профсоюза, на Гомельщине наставники работают более чем в 100 учреждений здравоохранения. Так, только в прошлом году регион пополнился более чем 700 молодыми специалистами (252 врача-специалиста и 452 среднего медперсонала), за которыми были закреплены более 500 наставников.

Напомним, в Беларуси за наставничество медикам положены дополнительные стимулирующие выплаты - надбавки, премии, бонусы и прочее. Более того, с недавних пор наставника могут приставить не только к молодым специалистам, но и к тем, кто впервые устраивается на работу, осваивает смежную профессию или возвращается на своё рабочее место после длительного перерыва в трудовой деятельности (например, после декрета).

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