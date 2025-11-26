Профсоюзы пообещали новые доплаты и премии для одной категории работников в Беларуси

Опубликовано: 26.11.2025 10:16 , Обновлено: 26.11.2025

Доподнительные стимулирующие выплаты - надбавки, премии, бонусы и прочее - пообещали в Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) одной категории работников. Это предусмотрено новым Положением о наставничестве, утверждённым на заседании Президиума федерации.

В обновлённом документе, как пояснили в пресс-службе Федерации профсоюзов, прописаны новые стандарты адаптации сотрудников на рабочих местах. Теперь наставника могут приставить не только к молодым специалистам, но и к тем, кто:

впервые устраивается на работу;

осваивает смежную профессию;

возвращается на своё рабочее место после длительного перерыва в трудовой деятельности (например, после декрета).

Авторы поправок рассчитывают на то, что изменения положения о наставничестве позволит более гибко выстраивать программы адаптации новых сотрудников, быстрее вводить их в профессию и улучшить их интеграцию в трудовой коллектив. При этом документ предусматривает ограничения срока наставничества — не более 6 месяцев.

Как пояснили в ФПБ, теперь функции наставника могут прописывать в должностных инструкциях работников, что позволяет начальству прописывать в коллективных договорах или трудовых договорах этих работников дополнительные стимулирующие выплаты за наставничество.

При этом саму цель наставничества как института в трудовых отношениях оставили неизменной. Начальник главного управления социального партнёрства и трудовых отношений ФПБ Дмитрий Алексейчик обозначил её как “эффективная адаптация работников и формирование ответственного отношения к труду”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что этим летом белорусские законодатели предложили ввести в стране новую форму трудовых отношений и разрешить белорусам работать в режиме “саморегулируемого” графика.

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