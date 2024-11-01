МЧС собралось 24 дня ходить по домам белорусов, вокзалам и общежитиям. Зачем?

Опубликовано: 01.11.2024 13:44 , Обновлено: 01.11.2024

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям рассказали о республиканской акции "Не прожигай свою жизнь", которую запланировали провести со 2 по 27 ноября. Так, спасатели пообещали отправиться на вокзалы, в общежития и жилые дома белорусов, чтобы в очередной раз напомнить об опасности непотушенной сигареты.

В МЧС отметили, что неосторожное обращение с огнём при курении – одна из основных причин пожаров на сегодняшний день. Так, за 10 месяцев 2024 года в Республике зафиксировали 1010 «сигаретных» ЧП, в которых погибло 259 человек. В связи с этим спасатели инициировали республиканскую кампанию, во время которой пообещали посетить:

общежития (как студенческие, так и обычные),

высшие и средние специальные учебные заведения,

железнодорожные вокзалы и автовокзалы,

торговые объекты.

Работники МЧС пообещали провести интерактивные занятия и мастер-классы по использованию первичных средств пожаротушения, рассказать о правилах оказания первой медицинской помощи и напомнить о последствиях пагубной привычки. Помимо этого, работники спасательного ведомства продемонстрируют действие автономного пожарного извещателя, организуют тематические площадки и многое другое.

“В период проведения кампании пройдёт интенсивная пожарно-профилактическая работа в жилом секторе. Работники МЧС посетят домовладения и квартиры граждан, напомнив о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности”, — подчеркнули в МЧС Беларуси.

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси рассказали, кто несёт ответственность, если при тушении пожара у соседей сверху повредили имущество того, кто ниже. Оказывается, такое может произойти из-за воды, которую спасатели используют для ликвидации возгорания.

Кто заплатит, если во время тушения пожара повредили соседнюю квартиру? В МЧС Беларуси дали ответ