МЧС России вывезло из Ливана 19 белорусов

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Опубликовано: 22.11.2024 08:00 , Обновлено: 22.11.2024

Вечером 21 ноября в московском аэропорту Домодедово приземлился спецборт МЧС России из ливанского Бейрута, на борту которого были 56 человек, вывезенных из зоны военного конфликта. Среди них, по информации российского ведомства, были 19 граждан Республики Беларусь.

Как сообщили в пресс-службе российского МЧС, эвакуация граждан России и Беларуси была проведена по указанию х и российских дипломатов в Сирии.

“Полет прошел без происшествий. Люди получили все необходимое содействие и чувствуют себя хорошо”, - заявил по прилету в Москву директор Департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко.

Ранее Telegraf.news сообщил, что белорусский МИД в конце сентября посоветовал гражданам страны воздержаться от поездок в Ливан и Израиль, где резко обострился вооруженный конфликт. Свои рекомендации тем, кто оказался сейчас на территории этих двух воюющих стран, дали белорусские дипломатические миссии в Сирии и Израиле.

МИД призвал белорусов уехать из Ливана и не ездить в Израиль