МЧС России пообещало вывезти 19 белорусов из Ливана

Опубликовано: 21.11.2024 13:16 , Обновлено: 21.11.2024

Руководитель консульского отдела при посольстве РФ в Ливане Олег Демиров сообщил 21 ноября, что российское МЧС вывезет из Бейрута 19 белорусов и 37 россиян.

По словам дипломата, самолет МЧС РФ доставил гуманитарную помощь Ливану. “На обратном пути будет вывезена группа из 37 граждан России и 19 граждан Беларуси, которые оказались в сложной жизненной ситуации и пострадали от военных действий”, - сообщил он, передало российское агентство ТАСС.

Когда именно планируют рейс и куда должен прилететь самолет, Демиров не сказал. Также не озвучил имена и фамилии белорусов, которых пообещали вывезти.

Ранее Telegraf.news писал, что белорусский МИД в конце сентября посоветовал гражданам страны воздержаться от поездок в Ливан и Израиль, где резко обострился вооруженный конфликт. Свои рекомендации тем, кто оказался сейчас на территории этих двух воюющих стран, дали белорусские дипломатические миссии в Сирии и Израиле.

МИД призвал белорусов уехать из Ливана и не ездить в Израиль