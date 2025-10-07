МЧС разрешат обыскивать белорусов? Совреп одобрил законопроект

Опубликовано: 07.10.2025 14:49 , Обновлено: 07.10.2025

Совет Республики 7 октября одобрил законопроект, который расширяет полномочия работников белорусских органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. В случае, если законопроект пройдёт все дальнейшие стадии согласования и будет подписан в нынешнем виде, белорусские спасатели получат право проводить личный досмотр граждан и применять специальные средства в определённых случаях.

Законопроект «Об изменении законов по вопросам деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям», который в сентябре этого года был принят Палатой представителей, в верхней палате парламента представилминистр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский.

В каких именно случаях сотрудникам МЧС хотят разрешить досматривать белорусов и применять к ним спецсредства, в пресс-службе ведомства не уточнили, ограничившись общей фразой - “в случаях и порядке, предусмотренных проектом Закона”. Текста самого законопроекта пока нет в открытом доступе.

Кроме того, в документе закрепляются полномочия сотрудников ведомства на проведение государственного пожарного надзора на объектах по производству, хранению и утилизации взрывчатых материалов и изделий, их содержащих, а также по организации тушения пожаров на подобных объектах.

По данным пресс-службы Совета республики, помимо этого в законопроекте также:

уточняются вопросы финансирования органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям;

уточняются полномочия Президента Республики Беларусь и Совета министров в сфере обеспечения пожарной безопасности;

положения действующего Закона “О пожарной безопасности” приводятся в соответствие с новыми требованиями технических регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза в области пожарной безопасности.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале этого года Президент Беларуси также расширил полномочия сотрудников Госинспекции охраны животного и растительного мира. Новые задачи на них возложили для того, чтобы повысить их участие в обеспечении национальной безопасности Беларуси.

Лукашенко разрешил водителям гослесохраны использовать оружие и применять спецсредства