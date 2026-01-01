МЧС разослало белорусам СМС с предупреждением на 2 января — «Укрыться в зданиях»

Опубликовано: 01.01.2026 19:08 , Обновлено: 01.01.2026

Читатели Telegraf.news получили в первый день нового года, 1 января, сообщение от Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Беларуси. В нём шла речь о предстоящей погоде на 2 января.

«МЧС предупреждает! Завтра ожидаются сильный снег и усиление ветра!» — говорится в СМС.

Тем временем Белгидромет (Белорусский государственный гидрометеорологический центр) предупредил, что ночью и утром 2 января (пятница) во многих районах Республики ожидаются так называемые «сложные погодные условия» и объявил оранжевый уровень опасности почти на всей территории Беларуси, кроме Гомельской области :

сильный снег,

метель,

на дорогах снежные заносы,

усиление южного ветра порывами 15–18 м/с.

Мало того, резко изменится температура: минимальная температура воздуха на западе Беларуси составит 0…–8 °C. И это после –10…–15 °C.

В МЧС также официально предупредили, что 2 января погодные условия могут стать источником опасности для здоровья и даже жизни.

Рекомендации от ведомства белорусам такие:

Постарайтесь укрыться от непогоды в зданиях.

Избегайте шатких строений и конструкций.

Надевайте обувь с нескользящей подошвой, чтобы снизить риск падений на мокром или заснеженном покрытии.