МЧС разослало белорусам СМС с предупреждением на 2 января — «Укрыться в зданиях»
Читатели Telegraf.news получили в первый день нового года, 1 января, сообщение от Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Беларуси. В нём шла речь о предстоящей погоде на 2 января.
«МЧС предупреждает! Завтра ожидаются сильный снег и усиление ветра!» — говорится в СМС.
Тем временем Белгидромет (Белорусский государственный гидрометеорологический центр) предупредил, что ночью и утром 2 января (пятница) во многих районах Республики ожидаются так называемые «сложные погодные условия» и объявил оранжевый уровень опасности почти на всей территории Беларуси, кроме Гомельской области :
- сильный снег,
- метель,
- на дорогах снежные заносы,
- усиление южного ветра порывами 15–18 м/с.
Мало того, резко изменится температура: минимальная температура воздуха на западе Беларуси составит 0…–8 °C. И это после –10…–15 °C.
В МЧС также официально предупредили, что 2 января погодные условия могут стать источником опасности для здоровья и даже жизни.
Рекомендации от ведомства белорусам такие:
- Постарайтесь укрыться от непогоды в зданиях.
- Избегайте шатких строений и конструкций.
- Надевайте обувь с нескользящей подошвой, чтобы снизить риск падений на мокром или заснеженном покрытии.
«Машину поставьте в гараж, при отсутствии такой возможности транспорт следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций», — говорится в сообщении.