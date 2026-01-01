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МЧС разослало белорусам СМС с предупреждением на 2 января — «Укрыться в зданиях»

МЧС разослало белорусам СМС с предупреждением на 2 января — «Укрыться в зданиях»
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Читатели Telegraf.news получили в первый день нового года, 1 января, сообщение от Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Беларуси. В нём шла речь о предстоящей погоде на 2 января.

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«МЧС предупреждает! Завтра ожидаются сильный снег и усиление ветра!» — говорится в СМС.

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Тем временем Белгидромет (Белорусский государственный гидрометеорологический центр) предупредил, что ночью и утром 2 января (пятница) во многих районах Республики ожидаются так называемые «сложные погодные условия» и объявил оранжевый уровень опасности почти на всей территории Беларуси, кроме Гомельской области :

  • сильный снег,
  • метель,
  • на дорогах снежные заносы,
  • усиление южного ветра порывами 15–18 м/с.

Мало того, резко изменится температура: минимальная температура воздуха на западе Беларуси составит 0…–8 °C. И это после –10…–15 °C.

В МЧС также официально предупредили, что 2 января погодные условия могут стать источником опасности для здоровья и даже жизни.

Рекомендации от ведомства белорусам такие:

  • Постарайтесь укрыться от непогоды в зданиях.
  • Избегайте шатких строений и конструкций.
  • Надевайте обувь с нескользящей подошвой, чтобы снизить риск падений на мокром или заснеженном покрытии.

«Машину поставьте в гараж, при отсутствии такой возможности транспорт следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций», — говорится в сообщении.

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