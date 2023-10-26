МЧС призвало жителей Гомельщины не паниковать с 31 октября по 2 ноября

Опубликовано: 26.10.2023 11:06 , Обновлено: 26.10.2023

Гомельское областное управление МЧС Беларуси 26 октября предупредило жителей региона о плановой проверке системы централизованного оповещения гражданской обороны. С 31 октября по 2 ноября на территории области планируют, в том числе, включать электросирены, поэтому граждан призвали не паниковать и "сохранять спокойствие".

“В период проведения проверки просьба к населению сохранять спокойствие, оставаться на своих местах, внимательно прослушивать сообщения диспетчера по оповещению центра оперативного управления Гомельского областного управления МЧС”, - призвали в областном управлении ведомства.

Там также напомнили, что людям, услышав сигнал «Внимание всем!» через электромеханические сирены, специализированные технические средства оповещения и другие сигнальные средства, необходимо:

включить радиоприемник,

прослушать экстренное сообщение о сложившейся обстановке,

выполнить все рекомендации о порядке действия населения.

[info_b]«Внимание всем!» – это предупредительный сигнал гражданской обороны об опасности. Он подается для привлечения внимания населения и последующего сообщения об аварии, катастрофе, стихийном бедствии. Услышав сигнал «Внимание всем!», нужно включить радиоприемники или телевизоры и прослушать сообщение.[/info_b]

Отметим, что такие проверки систем оповещения на случай ЧП недавно проводились по всей Беларуси в рамках Единого дня безопасности.

«Сохранять спокойствие» — МЧС попросило белорусов не обращать внимания на сирены. Когда?