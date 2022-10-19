МЧС призвало белорусов не покидать квартир и не подходить к окнам. Но не всех

Опубликовано: 19.10.2022 16:39 , Обновлено: 19.10.2022

В пресс-службе МЧС призвали белорусов не покидать квартиры и офисы без необходимости, закрыть окна и форточки и не подходить к ним близко. А также рассказали о других мерах безопасности.

Это касается жителей востока Беларуси. А именно Витебской, Могилевской и Гомельской областей.

Дело в том, что на ночь 20 октября «Белгидромет» объявил оранжевый уровень опасности из-за ветра. Его порывы могут достигать 15-20 м/с.

Поэтому в МЧС напомнили белорусам правила безопасности при сильном ветре:

если нет необходимости, постарайтесь не покидать квартиры и офисы;

закройте форточки и окна и не подходите к ним близко;

если вы на улице, укройтесь в ближайшем здании;

не прячьтесь за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиям и под деревьями;

не стойте под линией электропередач и не подходите к оборвавшимся электропроводам;

не ставьте автомобили около рекламных щитов и высоких деревьев.

И опубликовали инфографику, что нужно сделать дома и на улице в таких опасных условиях. Кроме того, призвали подготовиться к возможному отключению электроэнергии. Поэтом посоветовали заранее зарядить мобильные.

Ранее Телеграф публиковал, что ждать от погоды белорусам в четверг 20 октября.

Шквал до 72 км/ч. Синоптики объявили в Беларуси оранжевый уровень опасности