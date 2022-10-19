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МЧС призвало белорусов не покидать квартир и не подходить к окнам. Но не всех

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В пресс-службе МЧС призвали белорусов не покидать квартиры и офисы без необходимости, закрыть окна и форточки и не подходить к ним близко. А также рассказали о других мерах безопасности.

Это касается жителей востока Беларуси. А именно Витебской, Могилевской и Гомельской областей.

Дело в том, что на ночь 20 октября «Белгидромет» объявил оранжевый уровень опасности из-за ветра. Его порывы могут достигать 15-20 м/с.

Поэтому в МЧС напомнили белорусам правила безопасности при сильном ветре:

  • если нет необходимости, постарайтесь не покидать квартиры и офисы;
  • закройте форточки и окна и не подходите к ним близко;
  • если вы на улице, укройтесь в ближайшем здании;
  • не прячьтесь за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиям и под деревьями;
  • не стойте под линией электропередач и не подходите к оборвавшимся электропроводам;
  • не ставьте автомобили около рекламных щитов и высоких деревьев.

И опубликовали инфографику, что нужно сделать дома и на улице в таких опасных условиях. Кроме того, призвали подготовиться к возможному отключению электроэнергии. Поэтом посоветовали заранее зарядить мобильные.

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Ранее Телеграф публиковал, что ждать от погоды белорусам в четверг 20 октября.

Шквал до 72 км/ч. Синоптики объявили в Беларуси оранжевый уровень опасности

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