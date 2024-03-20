МЧС предупредило о сиренах по всей Беларуси. Когда?

Опубликовано: 20.03.2024 10:53 , Обновлено: 20.03.2024

Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси объявило по всей стране в четверг, 21 марта, проверку системы оповещения. В ведомстве попросили "отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям".

В МЧС рассказали, что проверка проводится для информирования людей “об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”. Также в рамках мероприятия сотрудники ведомства ежегодно напоминают о правилах поведения — о том, что нужно делать, если вы услышали “вой” сирены.

Например, если сигнал застал вас на работе, нужно прервать рабочий процесс. Если в этот момент вы находились на улице, необходимо подойти к ближайшему громкоговорителю, информационному табло и др. Главное, не пугаться звука сирен, отметили в пресс-службе МЧС.

Существуют несколько общепринятых сигналов гражданской обороны, а именно:

«Внимание всем!»;

«Воздушная тревога»;

«Радиационная опасность»;

«Химическая тревога».

Напомним, что во время системы оповещения сотрудники МЧС “перехватывают” общедоступные пакеты цифрового телевидения и радиостанций, запуская бегущую строку со всей необходимой информацией.

Ранее Телеграф писал, что МЧС предупредило белорусов об ответственности за традиционные “весенние активности” на приусадебных участках и в сельской местности. Некоторые из них, по словам спасателей, “категорически запрещены” и грозят белорусам штрафами до 1200 рублей.

До 1200 рублей. МЧС пригрозило белорусам «весенними» штрафами