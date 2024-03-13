МЧС предупредило минчан о съемке столицы с вертолета вечером и ночью. Зачем?

Опубликовано: 13.03.2024 12:29 , Обновлено: 13.03.2024

В Министерстве чрезвычайных ситуаций Беларуси рассказали, что их авиация, начиная с 13 марта, выполнит в течение нескольких дней полеты над столицей.

Вертолеты будут летать для проведения тепловой аэросъемки Минска. Это помощь филиалу “Минские тепловые сети” РУП “Минскэнерго”, там собрались выявить тепловые аномалии, такие как повреждения, недостаточная теплоизоляция на трубопроводах, их затопление и прочее.

По завершении облетов пообещали составить карту, “которая станет своего рода «шпаргалкой» для коммунальных служб”. На ней отметят, где нужно подлатать теплосети, а где - усилить внимание за их состоянием.

Авиация будет летать на высоте 500 - 600 метров несколько дней. Но все зависит от погодных условий: для такой процедуры среднесуточная температура воздуха должна быть плюс пять градусов и ниже, необходимо также отсутствие осадков и повышенной влажности.

Для получения максимальных результатов работы проведут в вечернее и ночное время, ведь большинство трубопроводов проходит через оживленные городские автомагистрали, и при движении транспорта обнаружить тепловые аномалии невозможно.

Ранее Телеграф рассказывал, кому в Беларуси можно запускать беспилотники даже после вступления в силу нового указа об их запрете для физических лиц.

Должно быть удостоверение. Кому из белорусов разрешили запускать беспилотники? А игрушечные самолётики?