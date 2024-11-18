МЧС предупредило белорусов о большом скоплении техники возле МТЗ. Что происходит?
Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в понедельник 18 ноября сообщило о "привлечении большого количества техники" к Минскому тракторному заводу (МТЗ).
Как объяснили в ведомстве, это связано с тактико-специальными учениями на территории завода по ул. Долгобродской, 29.
“Просим с пониманием отнестись к необходимости проведения подобных мероприятий!” — обратились к белорусам в МЧС.
Известно, что учения должны пройти с 11:00 до 13:00.
Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве чрезвычайных ситуаций (МЧС) предупредили белорусов об опасности в понедельник 18 ноября. Спасатели ожидают местами по стране усиление ветра порывами 54-65 км/ч (15-18 м/с).