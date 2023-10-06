Белорусские спасатели начали осенние рейды по дачам и деревням. А кому ещё и штраф грозит?

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Опубликовано: 06.10.2023 18:55 , Обновлено: 06.10.2023

Сотрудники МЧС провели первые рейды по деревням и дачным посёлкам с целью предотвращения пожаров из-за сжигания травы и опавших листьев. В Беларуси за несоблюдение правил во время такой процедуры грозит даже штраф.

В Гомельской области, сотрудники ведомства даже устроили массовое оповещение, катаясь по улицам и рассказывая в мегафон об опасности пожаров из-за несоблюдения правил при сжигании травы и листьев.

Кстати, в МЧС уже напомнили в сентябре, что сжигать мусор, листья и траву на приусадебном участке можно только по правилам.

«Здесь важно понимать, что речь идет именно о контролируемом сжигании мусора, причем растительного. В другой ситуации предусмотрена административная ответственность», — подчеркнула ранее представительница МЧС Гомельской области Вероника Матусевич.

[info_b]Согласно статье 16.41 КоАП за разведение костров в запрещенных местах может грозить штраф до 12 базовых величин (444 рубля). А по статье 16.40 КоАП, за незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню могут дать штрафа и до 1110 рублей.[/info_b]

Чтобы очистить участок от мусора и правильно разводить костер, который не приведет к пожару или штрафам, читайте ниже по ссылке инструкцию от МЧС.

В МЧС рассказали, когда белорусы могут сжигать листву на участке. А когда — штраф 1110 рублей?