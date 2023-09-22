МЧС посоветовало белорусам изучить карту местности и надеть яркую одежду. Когда?
Министерство по чрезвычайным ситуациям дало белорусам рекомендации. Среди них: изучить карту местности и надеть яркую одежду. В ведомстве пояснили, в каких случаях.
Спасатели ежедневно выезжают в лес на поиск заблудившихся грибников. Чтобы не оказаться в числе потерявшихся, в МЧС дали несколько советов, что нужно сделать перед тем, как идти в лес.
Прежде всего, нужно изучить карту местности, чтобы иметь представление о своем местоположении. При походе в лес следует надеть яркую одежду, чтобы быть более заметным в лесу. С собой надо взять запас воды, еды и аптечку.
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Близким или друзьям лучше сообщить, куда именно идете и когда планируете вернуться. Телефон при походе в лес должен быть полностью заряжен. Кроме того, спасатели не советуют сходить с протоптанных троп и отмеченных маршрутов.
Если же вы заблудились, то нужно оставаться на месте и попытаться связаться со спасателями по телефону. Также следует подавать звуковые сигналы для привлечения внимания. Необходимо прислушиваться к звукам: возможно, удастся услышать шум машин, лай собак или другие звуки, которые помогут определить направление к ближайшему населенному пункту.
Напомним, ранее Телеграф писал о функцию на телефоне, которую должен включить каждый белорус. Это может спасти жизнь.
Эту функцию на телефоне должен включить каждый белорус. Как может спасти жизнь?