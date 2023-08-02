В МЧС показали, как устроили взрыв под Логойском

🎥 Видео

Опубликовано: 02.08.2023 12:50 , Обновлено: 02.08.2023

На территории промышленного предприятия "Полиуретановые Системы" в Логойском районе Минской области на днях прогремел взрыв. В среду, 2 августа, Министерство по чрезвычайным происшествиям Беларуси объяснило, что дело не в каком-либо ЧП, а в запланированном сносе устаревшей конструкции дымовой трубы. Ведомство поделилось видео, на котором можно увидеть не только результат взрывных работ, но и впечатляющий процесс сноса трубы.

Управляемый взрыв осуществили взрывотехники республиканского отряда специального назначения«ЗУБР». На это у них ушло два дня - день ушёл на подготовительные работы, ещё один – непосредственно на проведение взрывных работ.

В МЧС рассказали, что на то, чтобы снести кирпичную конструкцию и “уложить” её ровно в том направлении, в котором нужно, так, чтобы не повредить расположенные рядом строения, взрывотехникам понадобилось порядка 10 кг взрывчатки.

https://telegraf.news/life/50-kg-vzryvchatki-v-mchs-pokazali-kak-vzorvali-40-metrovyj-ceh-zavoda-v-polocke/

Это далеко не первый опыт белорусских взрывотехников по сносу старых промышленных и жилых зданий и конструкций с помощью управляемого взрыва. Так, в июле прошлого года похожим образом сносили кузнечный цех завода ОАО “Технолит” в Полоцке, а в мае - двухэтажное здание 1937 года в Новополоцке.

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