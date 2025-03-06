На Минщине из-за сильного ветра пожар в частном доме едва не перекинулся на лес

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Опубликовано: 06.03.2025 07:40 , Обновлено: 06.03.2025

Серьёзный пожар произошёл вечером 5 марта в деревне Буни Воложинского района Минской области. Огонь быстро охватил всё частное подворье и грозил перекинуться на ближайший лес из-за сильного ветра.

Потушить пожар спасателям удалось лишь поздно вечером: какое-то время им никак не удавалось взять пламя под контроль. Как пояснили в МЧС Беларуси, быстрому распространению огня способствовал сильный ветер, который в какой-то момент создал серьёзную угрозу для близлежащего лесного массива.

После того, как пламя всё же взяли под контроль и потушили пожар, спасателям ещё долгое время пришлось проливать пепелище и разбирать обрушившиеся в результате пожара конструкции, чтобы не допустить повторного возгорания очага.

По оперативным данным ведомства, в результате пожара был полностью уничтожен один жилой дом и три хозяйственные постройки на участке. Кроме того, в пожаре сгорел один легковой автомобиль. Ещё один соседний дом и одна хозяйственная постройка получили повреждения. К счастью, обошлось без пострадавших.

А вот точную причину пожара спасатели пока не называют - выяснением всех обстоятельств сейчас занимаются специалисты.