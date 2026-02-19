МЧС отправилось в рейды и попросило готовить «тревожные чемоданчики». Под угрозой – 60 районов Беларуси

Опубликовано: 19.02.2026 15:57 , Обновлено: 19.02.2026

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) начали новые профилактические рейды по деревням и посёлкам Беларуси, в ходе которых сельских жителей просят, в числе прочего, готовить «тревожные чемоданчики». Всё из-за традиционной сезонной угрозы - весенних паводков. В этом году, по оценке ведомства, в зоне подтопления могут оказаться не менее 60 районов, то есть половина страны.

Так, на днях плановые рейды по населенным пунктам, где этой весной прогнозируются сильные паводки, прошли в Лунинецком районе Брестской области. В частности, речь об агрогородках Любачин и Кожан-Городок и деревне Лахва. Такие профилактические мероприятия спасатели устраивают регулярно, что минимизировать риски для местных жителей и убедиться в том, что те готовы к экстренным мерам.

В ходе встречи с местными жителями спасатели подробно разъяснили потенциальные угрозы, связанные с повышением уровня воды, и настоятельно рекомендовали принять меры предосторожности: подготовить к возможной эвакуации личное имущество и домашних животных и организовать безопасные маршруты для эвакуации.

В потеплением спасатели рекомендовали местным жителям постоянно следить за прогнозами погоды и отслеживать информацию, поступающую от экстренных служб, а также заранее подготовить так называемый “тревожный чемоданчик”. В нём должны быть все важные документы, лекарства, в том числе те, что человек принимает от своих хронических заболеваний, а также минимальный запас продуктов питания.

При этом главная рекомендация Министерства по чрезвычайным ситуациям при наводнениях из года в год остаётся неизменной - не паниковать и следовать указаниям спасательных служб и местных властей.

Эта рекомендация в этом году может стать актуально для многих белорусов. Согласно предварительны данным, озвученным представителями ведомства на недавнем заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете министров, где обсуждалась подготовка к весеннему паводку, при неблагоприятном развитии событий подтопления в этом году может затронуть деревни и посёлки, дачи и садовые товарищества, а также отдельные участки автомобильных дорог в 60 районах страны.

Спасатели уже сформировали сводные отряды по 30 и более человек, которым предстоит при необходимости разбираться с ледовыми заторами на реках, а при подтоплении дорог - налаживать наплавные мосты или организовывать паромные переправы.

Напомним, синоптики предупредили белорусов о приближении скорой оттепели после долгого периода двадцатиградусных морозов. Более того, по мнению специалистов, есть все признаки того, что “классическая” зима в Беларуси уже заканчивается.

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