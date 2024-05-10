МЧС определило "зоны повышенной опасности" в Беларуси. Что в списке, кроме ядерной аварии и химического заражения?
Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси определило перечень того, что относится к "зонам повышенной опасности", при возникновении которых возможна угроза для жизни. Кроме того, в официальном документе описаны меры, позволяющие избежать ЧС природного характера, а также той опасности, которую несут в себе военные действия.
Согласно постановлению МЧС №35, которое опубликовали на Национальном правовом онлайн-портале Беларуси, в случае непредвиденных и опасных ситуаций в стране запланировано:
- строительство новых объектов защиты в зонах повышенной опасности;
- развитие системы оповещения о ЧС, а также об угрозе, которая может возникнуть в ходе военных действий;
- организация временного отселения людей;
- эвакуация материальных и историко-культурных ценностей;
- санитарная обработка населения, обеззараживание территорий, техники и зданий, и др.
Также МЧС Беларуси перечислило зоны, которые относятся к потенциально опасным. К таким, например, относятся:
- зона возможного радиоактивного загрязнения;
- зона возможного катастрофического затопления;
- зона полных разрушений;
- зона возможного химического заражения;
- зона предупредительных мер (ядерная авария);
- зона распространения завалов от зданий и др.
Документ приняли в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Согласно нему, застройку и планировку территории нужно проводить с учётом расположения опасных зон, которые могут угрожать людям, сельскохозяйственным животным и растениям, материальным ценностям и др.
Ранее Telegraf.news писал, что в Беларуси появится новый предупреждающий знак. Его описание и изображение утвердил Совет министров своим постановлением №127. В документа прописан точный вид знака: это металлический щит размером 600 на 1200 мм с синим фоном и надписями, выполненными белым цветом.
В Беларуси ввели новый предупреждающий знак. Где решили устанавливать?