МЧС определило "зоны повышенной опасности" в Беларуси. Что в списке, кроме ядерной аварии и химического заражения?

Опубликовано: 10.05.2024 13:33 , Обновлено: 10.05.2024

Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси определило перечень того, что относится к "зонам повышенной опасности", при возникновении которых возможна угроза для жизни. Кроме того, в официальном документе описаны меры, позволяющие избежать ЧС природного характера, а также той опасности, которую несут в себе военные действия.

Согласно постановлению МЧС №35, которое опубликовали на Национальном правовом онлайн-портале Беларуси, в случае непредвиденных и опасных ситуаций в стране запланировано:

строительство новых объектов защиты в зонах повышенной опасности;

развитие системы оповещения о ЧС, а также об угрозе, которая может возникнуть в ходе военных действий;

организация временного отселения людей;

эвакуация материальных и историко-культурных ценностей;

санитарная обработка населения, обеззараживание территорий, техники и зданий, и др.

Также МЧС Беларуси перечислило зоны, которые относятся к потенциально опасным. К таким, например, относятся:

зона возможного радиоактивного загрязнения;

зона возможного катастрофического затопления;

зона полных разрушений;

зона возможного химического заражения;

зона предупредительных мер (ядерная авария);

зона распространения завалов от зданий и др.

Документ приняли в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Согласно нему, застройку и планировку территории нужно проводить с учётом расположения опасных зон, которые могут угрожать людям, сельскохозяйственным животным и растениям, материальным ценностям и др.

Ранее Telegraf.news писал, что в Беларуси появится новый предупреждающий знак. Его описание и изображение утвердил Совет министров своим постановлением №127. В документа прописан точный вид знака: это металлический щит размером 600 на 1200 мм с синим фоном и надписями, выполненными белым цветом.

В Беларуси ввели новый предупреждающий знак. Где решили устанавливать?