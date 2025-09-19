МЧС объявило о рейдах по домам белорусов
Спасатели МЧС начали ходить по домам белорусов с проверками. Особое внимание специалисты уделяют безопасности, особенно там, где отопление осуществляется с помощью печей. Но беседы ведут не только про это.
О профилактических рейдах первыми сообщили минские спасатели. Однако подобные проверки проходят ежегодно, как правило, по всей Беларуси.
Печи и дымоходы
“Хотя в Минске печное отопление постепенно уходит в прошлое, в некоторых частных домах оно по-прежнему остается единственным источником тепла”, — отметили в МЧС.
Спасатели напомнили жителям, что перед началом сезона семьям нужно проверить печи и дымоходы, потому что неподготовленное оборудование, трещины и засоры — частые причины пожаров.
Сжигание листьев и травы
Кроме того, сотрудники МЧС обращают внимание на правила выжигания сухой растительности. Всем белорусам они порекомендовали:
- очищать место для костра от сухой травы;
- держать под рукой воду или песок;
- не сжигать мусор в ветреную погоду;
- не оставлять огонь без присмотра.
Пожарные извещатели
Также спасатели советуют устанавливать в жилых комнатах автономные пожарные извещатели.
“Эти компактные устройства способны спасти жизнь, особенно ночью, когда человек не чувствует запах дыма”, — подчеркнули эксперты.
Ранее Telegraf.news писал, что прошлой осенью спасатели пообещали отправиться на вокзалы, в общежития и жилые дома белорусов, чтобы в очередной раз напомнить об опасности непотушенной сигареты.
МЧС собралось 24 дня ходить по домам белорусов, вокзалам и общежитиям. Зачем?