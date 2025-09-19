МЧС объявило о рейдах по домам белорусов

Опубликовано: 19.09.2025 11:54 , Обновлено: 19.09.2025

Спасатели МЧС начали ходить по домам белорусов с проверками. Особое внимание специалисты уделяют безопасности, особенно там, где отопление осуществляется с помощью печей. Но беседы ведут не только про это.

О профилактических рейдах первыми сообщили минские спасатели. Однако подобные проверки проходят ежегодно, как правило, по всей Беларуси.

Печи и дымоходы

“Хотя в Минске печное отопление постепенно уходит в прошлое, в некоторых частных домах оно по-прежнему остается единственным источником тепла”, — отметили в МЧС.

Спасатели напомнили жителям, что перед началом сезона семьям нужно проверить печи и дымоходы, потому что неподготовленное оборудование, трещины и засоры — частые причины пожаров.

Фото: МЧС

Сжигание листьев и травы

Кроме того, сотрудники МЧС обращают внимание на правила выжигания сухой растительности. Всем белорусам они порекомендовали:

очищать место для костра от сухой травы;

держать под рукой воду или песок;

не сжигать мусор в ветреную погоду;

не оставлять огонь без присмотра.

Фото: МЧС

Пожарные извещатели

Также спасатели советуют устанавливать в жилых комнатах автономные пожарные извещатели.

“Эти компактные устройства способны спасти жизнь, особенно ночью, когда человек не чувствует запах дыма”, — подчеркнули эксперты.

Фото: МЧС

Ранее Telegraf.news писал, что прошлой осенью спасатели пообещали отправиться на вокзалы, в общежития и жилые дома белорусов, чтобы в очередной раз напомнить об опасности непотушенной сигареты.

МЧС собралось 24 дня ходить по домам белорусов, вокзалам и общежитиям. Зачем?