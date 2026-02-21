МЧС назвал места в Беларуси, где прогнозирует паводки

Опубликовано: 21.02.2026 14:07 , Обновлено: 21.02.2026

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) сообщили, что прямо сейчас уровень воды на реках Беларуси находится в пределах нормы. Однако в случае потепления все может измениться.

“Паводковая ситуация пока находится в пределах нормы. С учетом значительного количества осадков мы ожидаем традиционного развития паводковой ситуации на территории нашей страны, в первую очередь, на реках Припять, Сож, Днепр”, — рассказал журналистам министр МЧС Вадим Синявский.

Согласно данным Белгидромета (Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторинга окружающей среды), по состоянию на 20 февраля на реках страны наблюдается в основном ледостав, а толщина льда составляет 9–45 см.

Так, на водохранилищах Вилейское, Чигиринское, Солигорское, Заславское, Красная Слобода, озерах Нарочь, Дривяты, Червоное и Лукомское сохраняется сплошной ледяной покров толщиной от 33 см до 46 см.

А почти на всех реках страны метеорологи наблюдают спад уровней воды. Лишь на реках бассейна Припяти фиксируется рост уровней воды, однако интенсивность его небольшая и составляет 1–4 см за сутки.