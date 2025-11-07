МАРТ отчитался о росте продаж белорусских товаров. Выполнят ли план?

Опубликовано: 07.11.2025 09:07 , Обновлено: 07.11.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) представило данные, свидетельствующие о постепенном увеличении доли отечественных товаров в торговых сетях, которые подписали с ведомством соответствующее соглашение.

Согласно отчету, по итогам первых трех кварталов 2025 года заметен некоторый рост доли белорусских товаров, особенно в секторе продовольствия.

Согласно данным ведомства, общая доля белорусских товаров в торговых сетях составила 53,5% за первые три месяца, 54,6% за полгода и 54,9% по итогам девяти месяцев. Таким образом, почти половина товаров по-прежнему импортная.

Впрочем, наиболее значимое присутствие белорусских производителей видно в продуктовой корзине покупателей: здесь доля достигла 76,2%. А вот среди непродовольственных товаров показатель куда скромнее — 35,1%.

Напомним, что министерство в апреле объявило о подписании с торговыми сетями так называемого «Соглашения о сотрудничестве». Цель документа — повысить эффективность продаж товаров отечественного производства.

К инициативе присоединились десятки новых компаний: торговые сети, минский производитель бытовой техники «Атлант», «Белтелеком», а также ряд известных производителей продуктов и напитков, таких как «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье» и «Гамма вкуса».

Знаковым событием стало присоединение к соглашению летом нескольких крупных онлайн-площадок, включая российский маркетплейс OZON и белорусские deal.by, emall.by, Onliner.by и Kufar.by.

Госплан по укреплению

МАРТ начал активную деятельность по продвижению белорусских товаров после сообщения о том, что в 2025 году доля белорусских товаров в белорусских же магазинах упала до минимума за последние 10 лет (упала на 13%).

Что предложило ведомство:

Льготное кредитование : Гражданам предлагают брать займы под 4% годовых на покупку белорусских велосипедов, мебели, техники и других товаров.

: Гражданам предлагают брать займы под 4% годовых на покупку белорусских велосипедов, мебели, техники и других товаров. Продвижение в онлайне : Маркетплейсы побуждают выделять товары с логотипом «Сделано в Беларуси» на главных страницах.

: Маркетплейсы побуждают выделять товары с логотипом «Сделано в Беларуси» на главных страницах. Работа с ассортиментом : Ведомство продолжит анализировать спрос и, в случае необходимости, может вводить ограничения на вывоз популярных товаров за рубеж.

: Ведомство продолжит анализировать спрос и, в случае необходимости, может вводить ограничения на вывоз популярных товаров за рубеж. Рекламные кампании : Производителям и торговым сетям «поручают» проводить акции для усиления лояльности к местным брендам. В качестве успешного примера приводится акция «Снежань беларускай касметыкі», которая, по заявлению МАРТ, позволила некоторым компаниям увеличить поставки на 220%.

Ключевым же обязательством для подписавших соглашение компаний является ежегодное увеличение доли белорусских товаров как минимум на 1% вплоть до 2030 года.