Белгоспищепром отверг предложения не запрещать в Беларуси продажу вейпов онлайн. Что известно?

Опубликовано: 15.01.2025 18:41 , Обновлено: 15.01.2025

В Беларуси подвели итоги общественного обсуждения законопроекта, ужесточающего оборот табачных изделий, электронных сигарет и систем для нагревания табака. Как сообщили в концерне «Белгоспищепром», несмотря на ряд предложений от граждан, власти не намерены «смягчать» регулирование.

За 10 дней публичного обсуждения на “Правовом форуме Беларуси” высказались 20 пользователей.

Что предлагал законопроект?

Среди прочего, он предусматривал:

Полный запрет на оборот некурительных табачных изделий, предназначенных для жевания и сосания (снюс, насвай).

Лицензирование производства и оборота (оптовой и розничной торговли) не только табачных изделий, но и нетабачных никотиносодержащих изделий, жидкостей и систем для курения.

Ограничение на открытую выкладку электронных сигарет и жидкостей к ним в магазинах.

Запрет на продажу электронных систем курения и жидкостей к ним через интернет.

По результатам обсуждения в документ пообещали внести ряд изменений. В частности, авторы законопроекта учли просьбы ужесточить административную ответственность за незаконную продажу табачных изделий, вейпов и сопутствующих товаров, а также за нарушения в сфере оптовой торговли.

Кроме того, импортёрам разрешили маркировать табачные изделия акцизными марками как за границей, так и на территории Беларуси в специальных местах, определённых Таможенным комитетом.

Однако предложения, касающиеся либерализации оборота электронных сигарет и систем нагревания табака, разработчики закона отклонили.

В частности, белорусам всё же запланировали запретить покупать вейпы и жидкости для них онлайн.

Реклама электронных сигарет и систем нагревания табака также может остаться под запретом, в том числе в магазинах duty free.

Также в Беларуси, вероятнее всего, не смягчат требования для получения лицензии на оптовую торговлю вейпами и сопутствующими товарами.

Как заявили в «Белгоспищепроме», все эти предложения «не соответствуют целям и духу проекта закона».

Ранее Telegraf.news писал, что главный врач Минского городского клинического онкологического центра, член Совета Республики Национального собрания Беларуси Виктор Кондратович объяснил, почему в Беларуси и вовсе запланировали запретить электронные сигареты.

В Совете Республики пообещали запретить белорусам курить вейпы. А сигареты?