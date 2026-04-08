МАРТ потребовал от БелЖД отменить ограничения в системе продажи билетов

Опубликовано: 08.04.2026 07:57 , Обновлено: 08.04.2026

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) выдало официальное предупреждение Белорусской железной дорогой (БелЖД). От компании ведомство потребовало отменить ограничения, введённые в системе продажи билетов.

Вопросы у проверяющих возникли к предварительной продаже билетов. Проверка показала, что в некоторых случаях сроки предварительной продажи билетов были меньше установленных законодательством.

Кроме того, оказалось, что на поездах межрегиональных и региональных линий бизнес-класса БелЖД ограничивала количество мест, доступных для продажи от и до промежуточных станций.

“Например, при наличии в продаже за 45 суток до отправления поезда билетов на поезд Минск-Гомель до конечной станции назначения Гомель, до промежуточной станции Бобруйск билеты в продаже отсутствовали либо появлялись за сутки и менее до отправления поезда”, - привели пример конкретного нарушения в ведомстве.

Такие ограничения, как пояснили в МАРТ, не предусмотрены действующим законодательством, поэтому эту практику потребовали отменить. БелЖД дали срок - до 30 апреля 2026 года, до которого компания обязана составил локальный правовой акт, в котором будет чётко определён порядок распределения нормы мест, броней и режимов продажи билетов. При этом в нём не должно быть никаких ограничений по количеству нумерованных мест в вагонах, доступных к продаже от/до определенных станций по маршрутам следования, равно как и никаких ограничений по срокам их предварительной продажи.

Кстати, в прошлом месяце Белорусская железная дорога начала процедуру закупки около 30 новых электричек. В документах указано, что это должны быть составы по 4 вагона и, судя по описанию, повышенной комфортности.

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