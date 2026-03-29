БелЖД готовит масштабное обновление поездов. Откуда приедут 30 электричек?

Опубликовано: 29.03.2026 09:46 , Обновлено: 29.03.2026

Белорусская железная дорога начала процедуру закупки сразу около 30 электричек. В документах указано, что это должны быть составы по 4 вагона и, судя по описанию, повышенной комфортности.

Какие поезда хочет купить БелЖД:

12 поездов с планировкой кресел по схеме «3+2» со встречным размещением;

18 поездов с планировкой кресел в головных вагонах по схеме «3+2», а в прицепных вагонах по схеме «3+3» со встречным размещением.

На все про все Белорусская железная дорога готова потратить около 908 млн рублей (чуть более 300 млн долларов). Причем обновление составов должно начаться уже с июня 2026 года и продлится до 2030 года.

Пока неясно, чьего производства могут быть поезда. Ранее Stadler отказался от переговоров с БелЖД на поставку поездов. И это при том, что завод компании под Минском в Фаниполе стоит практически без заказов и строился как раз под нужды обновления составов в Беларуси. Однако введенные ЕС и США санкции поставили процесс на паузу.

В сентябре 2025 года швейцарская компания Stadler не подтвердила подписание контракта с Белорусской железной дорогой на поставку 65 поездов. В компании заявили, что переговоры действительно велись, но никакие соглашения не были подписаны.

Там же пояснили, что Stadler «осознает, что в текущих условиях ни поставка поездов в Беларусь, ни производство поездов в Беларуси не допускаются».

Это сообщение последовало за заявлением первого заместителя начальника БелЖД Александра Хорошевича. Ранее он сообщал о скором заключении контракта на производство 30 электропоездов и 35 дизель-поездов на заводе «Штадлер Минск» в Фаниполе.

Stadler опровергла заключение контракта с БелЖД о поставке 65 поездов — Office Life

Такая же ситуация и с польской PESA (Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz), в Беларуси ездят ее дизель-поезда бизнес-класса. Но приобретены они были давно.

В последнее время, правда, и Stadler, и PESA все чаще уходят на ремонт. По всей видимости, у БелЖД есть вопросы и с запчастями для европейских поездов.

Кто может поставить поезда

В тендерной документации БелЖД указано, что компания будет рассматривать заявки только от производителей. А это значит, что любые посредники-”перекупы” исключены.

«При рассмотрении конкурсных предложений отклоняется конкурсное предложение участника конкурса, не являющегося производителем или его сбытовой организацией (официальным торговым представителем), в случае, если в конкурсе участвуют не менее двух производителей…», — говорится в документе.

Что касается сроков поставок (а начало — июнь этого года), то указан очень короткий промежуток для такого сложного вида техники. Подача заявки требует подготовки банковской гарантии и полного пакета документов менее чем за месяц (до 23.04.2026). Обычно подготовка конкурсной документации (технико-коммерческого предложения, гарантий, банковских гарантий) занимает многие месяцы.

Вывод прост: в объявленном конкурсе смогут участвовать только те производители, которые уже ведут переговоры с БелЖД и имеют предварительно согласованные технические параметры.

Поезд "Финист", сделанный на базе "Ласточки"

Тем не менее, один из кандидатов на поставки — это российский завод, который производит поезда «Финист». Это так называемый импортозамещающий вариант «Ласточек». Те в свою очередь были созданы на основе немецкой платформы Siemens Desiro и по лицензии немецкой компании для ОАО «Российские железные дороги». Производит их «Уральские локомотивы».

В конце концов, Минский метрополитен именно так и поступил: из-за невозможности закупить фанипольские Stadler заказал российские составы у другого производителя — «Трансмашхолдинга» (ТМХ).

Из наиболее экзотических вариантов: китайские производители. Китайская корпорация CRRC Datong Co., Ltd. уже имеет опыт сотрудничества с Белорусской железной дорогой. Они ранее подписали контракт на поставку 15 грузовых электровозов модели БКГ2.

Однако поставки были отложены. Изначально они должны были прибыть в конце 2023 года, затем сроки перенесли на 2025–2026 годы. По имеющимся данным, решение о переносе было вызвано опасениями китайской стороны попасть под вторичные санкции США и Евросоюза. Правда, в последнее время США все проще смотрят на санкции против Беларуси. Возможно, ситуация изменилась.

Основная сложность для китайских производителей заключается в том, что их продукция для зарубежных рынков (включая локомотивы БКГ2) содержит значительную долю компонентов западного производства. По данным профильных телеграм-каналов и СМИ, в китайских поездах используются:

Тяговые трансформаторы: ABB (Швеция/Швейцария);

Электродвигатели и преобразователи: Bombardier (Канада);

Распределительные устройства: Alstom (Франция);

Тормозное оборудование: Knorr-Bremse (Германия);

Подшипники: SKF (Швеция), Timken (США).

В общем, китайские поезда могут появиться в Беларуси только в случае, если тамошние производители смогут предложить импортозамещающие варианты поездов.

Китайские производители, особенно CRRC (CRRC Corporation Limited), могли бы предложить БелЖД конкурентоспособные по цене и качеству составы. Но до тех пор, пока не будет найдена схема поставок, исключающая риски вторичных санкций для китайских предприятий, их участие в масштабном обновлении пассажирского парка поездов Беларуси остается под вопросом.