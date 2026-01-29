МАРТ нашёл нарушения у популярной сети пиццерий. Но претензии не к самой пицце

Опубликовано: 29.01.2026 11:20 , Обновлено: 29.01.2026

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) нашло нарушения в работе популярной сети пиццерий - ООО «Доминоспицца». Правда, претензии к ведомства возникли не к самой пицце, а к процессу её заказа по телефону.

Сами претензии к сети возникли после жалобы одного из покупателей. Кто-то с удивлением для себя заметил, что заказ пиццы по телефону (для этого у компании есть специальный короткий номер) - не бесплатный. В частности, для абонентов мобильного оператора «А1» стоимость звонка составляет 0,21 рубля за минуту разговора.

Как правило, о том, что звонок платный, звонящего уведомляет специальный робот, однако при заказе пиццы по короткому номеру компании эта информация клиентам чётко не озвучивалась, что кто-то из клиентов посчитал нарушением.

Кстати, на сайте пиццерии указано, что стоимость звонка для заказа по короткому номеру рассчитывается согласно тарифам конкретного оператора. Однако в МАРТ заявили, что по факту стоимость звонка “может отличаться от стоимости, установленной для соединения в договоре между абонентом и оператором электросвязи”.

На это нарушение, расцененное как “ненадлежащее информирование потребителей”, в МАРТ и указали компании. По информации ведомства, пиццерия уже выполнила их предписание и теперь при звонке на короткий номер заказчику прямо говорят о платности звонка и его стоимости за минуту разговора. Белорусам же в МАРТ напомнили, что оплачивать нужно не только саму пиццу, но и услугу по её заказу.