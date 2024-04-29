МАРТ изменил порядок установления цен на продукцию в школьных столовых в Беларуси. Что поменялось?

Опубликовано: 29.04.2024 13:19 , Обновлено: 29.04.2024

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси изменило порядок установления цен на продукцию в школьных столовых. Соответствующее постановление ведомства было опубликовано на Национальном правовом портале.

Как гласит документ, на продукцию, которая не была подвержена кулинарной обработке, наценки и дальше распространяться не будут. Исключение составила только продукция, которая реализуется в розлив и порционно.

Новшеством стало снятие наценок для продукции, которую используют для приготовления напитков без термической обработки (соки, нектары, морсы, молоко, кисломолочные напитки).

Кроме того, новый документ установил предельную максимальную наценку на покупные потребительские товары, реализуемые порционно в объектах общественного питания. Она составила 20%.

Новое постановление МАРТ было опубликовано 27 апреля и должно вступить в силу через пять дней.

Ранее Telegraf.news писал о том, что Комитет государственного контроля (КГК) Витебской области проверил, как организовано школьное питание в ряде школ Витебска, Полоцка и Орши. И нашел немало нарушений: невымытая посуда, использование продуктов с истекшим сроком годности и даже наличие кишечной палочки в пищеблоках.

КГК нашел в школьных столовых Витебщины кишечную палочку и невымытую посуду