МАРТ Беларуси пригрозил закрыть доступ к порталу электронных школьных дневников. Что случилось?

Опубликовано: 02.12.2024 15:16 , Обновлено: 02.12.2024

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси 2 декабря пригрозило ограничить доступ к интернет-порталу schools.by. На этой платформе белорусские школы вот уже несколько лет как ведут электронные версии дневников, которыми могут пользоваться как учителя, так и сами ученики и их родители.

Как пояснили в МАРТ, на компанию “Образовательные системы”, юридическое лицо сайта schools.by, в ведомство пожаловался некий гражданин, который заметил на портале в сентябре 2024 года рекламу пива.

“Учитывая то, что названная платформа, в том числе сервис электронных дневников, предназначена и используется не только взрослыми, но и несовершеннолетними учащимися учреждений образования, рекламы пива, размещавшаяся (распространявшаяся) на этой платформе, была признана МАРТ неэтичной”, - заявили в ведомстве.

[info_b]Согласно ч. 3 ст. 26 закона Беларуси «О рекламе», неэтичной является реклама, которая содержит текстовую, зрительную или звуковую информацию, “нарушающую общепринятые нормы морали и нравственности”, в том числе оскорбительные слова, сравнения, образы в отношении расы, национальности, внешнего вида и не только. [/info_b]

Пока владелец портала отделался лишь официальным предупреждением: в МАРТ проинформировали ООО “Образовательные системы” о “необходимости неукоснительного соблюдения требований законодательства о рекламе”. Однако, в ведомстве также предупредили, что в следующий раз за размещение подобной “ненадлежащей рекламы” МАРТ “рассмотрит вопрос о направлении материалов в Министерство информации”, которое имеет право в таким случае ограничить доступ к интернет-ресурсу schools.by.

Дело в том, что это уже второе официальное предупреждение подобного толка: в ноябре 2022 года на платформе также размещалась “ненадлежащая реклама” (какая именно, в МАРТ не уточнили).

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале ноября аналогичным образом МАРТ признало “неэтичной” рекламу игрушек “Трешики” в магазинах торговой сети “Соседи”. Рекламодателю ООО “ЛибретикГрупп” (которое и владеет сетью) выдали предписание об устранении нарушения.

«Неприемлемо использование жаргонных слов о туалете» — МАРТ признал рекламу сети «Соседи» «неэтичной»

Кстати, за размещение (распространение) неэтичной рекламы грозит административная ответственность по ч. 1 ст. 13.9 [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=HK2100091” target=“_blank” rel=“noopener”] КоАП [/link] Беларуси в виде штрафа: