Лукашенко усилил меры безопасности в общественных местах. Что изменилось?

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Опубликовано: 06.03.2025 19:12 , Обновлено: 06.03.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, который, по сообщению его пресс-службы, должен повысить «эффективность мер по обеспечению общественного порядка и безопасности», особенно в местах массового пребывания людей. Новый документ внёс изменения в указ № 534 от 25 октября 2007 года («О мерах по совершенствованию охранной деятельности»).

Как следует из сообщения пресс-службы, одним из ключевых нововведений является обязательная установка ручных систем тревожной сигнализации («тревожных кнопок»), подключённых к Департаменту охраны МВД, на широком перечне объектов. В него, в частности, вошли:

аэропорты

автобусные и железнодорожные вокзалы

учреждения образования

торговые центры, рынки

аквапарки, многофункциональные здания

спортивно-зрелищные сооружения

объекты культуры

учреждения здравоохранения и госучреждения социального обслуживания (с количеством мест от 300 и более)

иные критически важные объекты.

Также, согласно указу, расширяется перечень организаций, где «допускается личный досмотр, досмотр вещей, документов и транспортных средств». Теперь в него включены субъекты, организующие на постоянной основе проведение дискотек, работу ночных клубов и имеющие подразделения охраны.

Кроме того, досматривать вещи, документы, транспорт смогут работники охраны «субъектов торговли», если эти субъекты владеют или управляют спорткомплексами, торговыми центрами и «объектами культурной инфраструктуры».

Ещё одно нововведение, как уточнила пресс-служба, касается порядка выдачи и приёма оружия и боеприпасов работникам службы инкассации. Этот порядок теперь чётко определён указом.

Кстати, Министерство образования совместно с Министерством внутренних дел скорректировали правила приема в специализированные лицеи МВД. Журналисты Telegraf.news изучили совместное постановление двух ведомств и узнали, в какие сроки теперь абитуриентам нужно пройти медкомиссию и готовиться к вступительным экзаменам.

Минобразования и МВД Беларуси изменили правила приёма в ведомственные лицеи. Когда назначили экзамены?