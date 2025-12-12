Лукашенко упростил взыскание долгов перед ФСЗН и расширил его полномочия

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Опубликовано: 12.12.2025 08:47 , Обновлено: 12.12.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко внёс изменения в ключевые законодательные акты, регулирующие вопросы государственного социального страхования и пенсионного обеспечения. Указ № 427, подписанный главой государства 11 декабря, упростил процесс взыскание долгов перед Фондом соцзащиты населения (ФСЗН) Минтруда и расширил юридические полномочия Фонда.

Как пояснили в Администрации Президента (АП), с 1 января 2026 года, когда указ официально вступит в силу, органы ФСЗН смогут в упрощённом режиме выносить решения о взыскании задолженности перед Фондом - без обязательной сейчас нотариальной исполнительной надписи.

Кроме того, Фонду разрешили бесплатно пользоваться межведомственными информационными ресурсами и базами данных госорганов и по запросу получать информацию о мобильных номерах белорусов, которые самостоятельно уплачивают взносы в бюджет ФСЗН. Как пояснили в АП, это необходимо для того, чтобы ФСЗН могли направлять им уведомления и информационные сообщения.

Одновременно с этим ФСЗН лишили полномочий по финансированию мероприятий, направленных на обеспечение занятости населения за счёт средств бюджета ФСЗН. За чей счёт теперь будут организовывать ярмарки вакансий и прочие мероприятия по организации временной занятости безработных, пока не понятно.

В рамках этого президентского указа также были внесены поправки Положения о дипслужбе. В нём прописали, что супругам, проживающим вместе с белорусскими дипработниками за границей, время пребывания за границей будет засчитываться в стаж работы лишь при условии, если в этот период они делали официальные пенсионные отчисления в ФСЗН.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в ноябре этого года в Министерстве финансов Беларуси сообщили о первой выплате по программе добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии с участием государства. Саму программу запустили в октября 2022 года и с тех пор к ней подключилось более 61 тыс. белорусов.

В Беларуси впервые начали выплачивать дополнительную накопительную пенсию