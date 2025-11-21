В Беларуси впервые начали выплачивать дополнительную накопительную пенсию

Опубликовано: 21.11.2025 15:43 , Обновлено: 21.11.2025

В Министерстве финансов Беларуси 21 ноября сообщили о первой выплате по программе добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии с участием государства. Саму программу запустили в октября 2022 года и с тех пор к ней подключилось более 61 тыс. белорусов.

Первой получательницей “второй” пенсии стала Светлана Карабань из Новополоцка, сообщили в Минфине. Она в числе первых включилась в программу, заключив договор на три года накоплений.

Сколько именно составила прибавка к пенсии в её случае, в ведомстве не уточнили. Однако в государственной страховой компании “Стравита”, которая курирует данную госпрограмму накопительной пенсии, сообщили, что получать прибавку к трудовой пенсии женщина в течение ближайших пяти лет (по общему правилу “растянуть” выплату накопленной суммы можно на 3-10 лет, всё это время на остаток суммы будет “капать” процент в качестве пассивного дохода).

В “Стравите” напомнили, что размер накопленной дополнительной пенсии для каждого участника программы будет свой. Конкретная сумма зависит от нескольких факторов:

выбранного тарифа - то есть того процента от зарплаты, который вы решили откладывать в рамках программы;

уровня самой заработной платы и ей изменения в течение срока накопления;

продолжительности участия в программе (включиться в программу можно не позднее чем за 3 года и 2 месяца до выхода на пенсию);

размера ставки рефинансирования Нацбанка - от неё зависит процент, начисляемый на сумму накоплений (он равен 100% ставки рефинансирования, на сегодняшний день это 9,75%).

Запуская программу накопительной пенсии, как уже рассказывал Telegraf.news, Ирина Костевич, занимавшая в то время пост министра труда, рассказывала, что если человек выберет схему «3+3» (то есть откладывать по 3% от зарплаты, а государство при этом добавляет от себя ещё 3%) и решит получать дополнительную пенсию на протяжении 5 лет после выхода на пенсию, то её размер составит порядка 660 рублей. Растянув период выплаты на 10 лет, прибавка составила бы 330 рублей.

Уже 61 000 белорусов решили откладывать на дополнительную пенсию. Посмотрели, на что они могут рассчитывать