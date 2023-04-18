Депутаты предложили запретить ЛГБТ-пропаганду в Беларуси. Мининформ – обратиться в Минздрав
Депутаты Палаты представителей 18 апреля рассмотрели в первом чтении изменения в закон о СМИ. Они предложили министру информации Владимиру Перцову дополнить документ запретом на пропаганду ЛГБТ.
На это министр ответил, что его ведомство «уже предприняло достаточные меры для того чтобы распространение такой продукции в нашей стране было ограничено».
По словам Перцова, в конце прошлого года Мининформ проделал «колоссальную работу» в этом направлении. А буквально на прошлой неделе ведомство направило 500 писем на соответствующую тематику как издателям, так и распространителям печатных изданий Беларуси.
В них сказано, что «при обнаружении подобной литературы будут предприниматься определенные меры воздействия».
Также Владимир Перцов предложил подойти к разработке законопроекта “в комплексе”. Например, привлечь Министерство здравоохранения.
«И ключевую роль должны сыграть законодатели, стянув к себе различные ведомства: и Минобразования, и Минздрав, и Мининформ, и МВД, чтобы это был комплексный и обширный правовой акт», — заявил он.
Запрет ЛГБТ-пропаганды в России
Как уже сообщал Телеграф, новым законом, ранее одобренным Госдумой и сенатом РФ, вводится ответственность за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола» среди лиц любого возраста. До этого в России действовал закон о запрете пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних.
Путин запретил пропаганду ЛГБТ в России. Как будут наказывать?