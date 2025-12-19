Лукашенко рассказал, как студентам не попасть под распределение в вузе

Опубликовано: 19.12.2025 13:00 , Обновлено: 19.12.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая 19 декабря на заседании VII Всебелорусского народного собрания, дал совет будущим абитуриентам, которые только собираются поступать в вузы. Его рекомендации были адресованы тем, кого не радует перспектива потенциального распределения, которое сейчас предусмотрено для молодых специалистов по многим специальностям.

“Молодым ребятам, которые заканчивают среднюю школу, и особенно их родителям и тем, кто рядом им советует, хочу также посоветовать: прежде чем принимать решение идти или не идти в какой-то вуз, вы должны чётко понимать, кого этот вуз готовит и для чего. Если вам не нравится, что вы будете распределены туда, куда надо собственнику, который деньги за это платит, и собственнику этого предприятия, университета, если вас это не устраивает - вы туда не хотите”, - заявил Лукашенко.

По мнению главы государства,молодым людям следует заранее, ещё до поступления в вуз, определиться, готовы ли они будут по окончании обучения к целевому распределению на конкретное рабочее место - на конкретное предприятие или просто в другой район страны. При этом Президент заверил, что любой студент может рассчитывать на “справедливое” распределение после вуза.

“Если не справедливо, вы тиктокнетесь. Мы это немедленно разберём. Разберёмся”, - заявил глава государства, добавив, что пока на тему распределения “не видел никаких обращений” к нему, как к Президенту.

“Это не значит, что проблемы нет, но она минимальная”, - сделал вывод он.

По его словам, вопрос об отмене послевузовского распределения в Беларуси сейчас не рассматривается, поэтому единственным вариантом не попасть под распределение - это не поступать по тем специальностям, для которых это является обязательным.

“Это вопрос справедливости. Это мой вопрос. Поэтому распределять будем какую-то часть студентов, окончивших эти вузы. Но чтобы не попасть в это число распределяющихся, ещё раз повторяю, вы думайте, прежде чем поступать в вуз”, - резюмировал глава государства.

Напомним, в Беларуси под обязательное распределение попадают выпускники вузов, которые получали образование за счёт бюджета или по целевому направлению. Длительность отработки варьируется от 2 до 5 лет. Платников на обязательную отработку не направляют, хотя такие идеи в Министерстве образования регулярно озвучивают. Тем не менее, на сегодняшний день отработка для платников - это лишь добровольная опция, но не обязанность.

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