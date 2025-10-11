Лукашенко приказал привести войска Беларуси к высшей степени готовности

Опубликовано: 11.10.2025 08:58 , Обновлено: 11.10.2025

В министерстве обороны Беларуси 11 октября сообщили, что Президент Беларуси приказал ведомству привести все войска страны к высшей степени готовности.

В сообщении говорится, что причиной приказа стало желание проверить боевую готовность армии Беларуси.

Теперь некоторые подразделения вооруженных сил Республики начали “комплекс мероприятий”, в том числе должны будут выдвинуться в некие “назначенные районы” для выполнения распоряжений.

В Минобороны уточнили, что курирует проверку Проверка госсекретарь Совета Безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович.

Ранее Telegraf.news писал, что чуть ранее, 7 октября, министерство обороны дало старт ежегодным занятиям по мобилизационной готовности. Они будут проходить вплоть до пятницы, 10 октября, по всей стране, под руководством председателей областных исполнительных комитетов.

Минобороны объявило мобилизационные учения по всей Беларуси. Кому приготовиться?