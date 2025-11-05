Лукашенко приказал КГК принять "жесточайшие меры" на рынке сигарет

Опубликовано: 05.11.2025 14:15 , Обновлено: 05.11.2025

Президент Александр Лукашенко поручил председателю Комитета государственного контроля Василию Герасимову принять "жесточайшие меры" по рынку табачных изделий и спиртосодержащей продукции в Беларуси.

Такое поручение глава государства дал надзорному органу по итогам доклада Герасимова 5 ноября, передало госагентство БЕЛТА.

Общаясь с журналистами после доклада Президенту, Герасимов отметил, что в последнее время в Беларуси “начала муссироваться тема насчет табачных изделий”.

“Глава государства всё рассказал. Но при всём этом нам поручено изучить рынок оборота табачных изделий и спиртосодержащей продукции. Начиная от распределения квот и заканчивая оборотом этой продукции на территории республики, принять жесточайшие меры и доложить главе государства”, - сообщил Герасимов.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Лукашенко подробно остановился на вопросе контрабанды белорусских сигарет в Европу 31 октября, во время рабочей поездки в Лепельский район Витебской области. Тогда он возложил ответственность за запуск шаров с контрабандой из Беларуси в Литву на самих литовцев. По его словам, граждане этой страны решили заработать на перепродаже белорусских сигарет, а литовские власти, закрыв границу с Беларусью, сами “толкнули их на путь преступления”.

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