Лукашенко предложил создать "центры притяжения" для верующих разных конфессий в Беларуси

Опубликовано: 10.02.2025 14:31 , Обновлено: 10.02.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 февраля на встрече с представителями религиозных конфессий предложил создать в стране "центры притяжения" для верующих разных конфессий. Он видит эту задумку как "наиважнейший храм" для людей в том числе из "дальнего зарубежья".

“Мы в этом году, я думаю, закончим приводить в порядок нашу православную святыню - Жировичский монастырь, храмы, поселения. Я хотел бы, чтобы это было прекрасным центром православия. В связи с этим я предлагаю (и обещаю, если вы примите решение): мы должны нашим религиям, которые у нас существуют, создать соответствующие центры”, - сказал Лукашенко.

Фото: president.gov.by

Как [link href=“https://president.gov.by/ru/events/vstreca-s-predstavitelami-religioznyh-konfessij” target=“_blank” rel=“noopener”] передала [/link] его слова президентская пресс-служба, эти центры должны стать просторными и доступными святынями для верующих. “Понимаете, храмов много. Но должен быть наиважнейший храм, святыня, куда будут приходить люди не только из Беларуси, не только наши соседи, но и из дальнего зарубежья. Поэтому подумайте и внесите предложения”, - поручил глава государства.

Он считает, что белорусский народ “поддержит такую идею: создать такие центры притяжения наших верующих, какой бы конфессии они ни принадлежали”.

Фото: president.gov.by

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По результатам проведенного летом 2024 года опроса Центра социально-гуманитарных исследований Белорусского государственного экономического университета (БГЭУ), 73% респондентов считают себя православными, 9,5% - католиками, протестантами - 0,7%. К мусульманам себя отнесли 0,3%, к иудеям - 2,2%, ни к какой религии - 14,3% опрошенных.

Выборка составила 1,5 тыс. респондентов, [link href=“https://belta.by/society/view/opros-verujuschimi-sebja-schitajut-556-zhitelej-belarusi-653761-2024/” target=“_blank” rel=“noopener”] написало [/link] в августе 2024-го госагентство БелТА.

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Ранее Telegraf.news писал, что, по словам настоятеля прихода иконы Божией Матери “Всех скорбящих Радость” протоиерея Игоря Коростелева, новые районы Минска столкнулись с острой нехваткой храмов. По его мнению, решением проблемы могло бы стать возвращение к дореволюционной традиции, когда в каждом районе был свой небольшой приходской храм.

«Как было до революции» — Священник предложил строить приходские храмы в каждом районе Минска