Опубликовано: 13.01.2025 11:54 , Обновлено: 13.01.2025

Новые районы Минска столкнулись с острой нехваткой храмов. Об этом заявил настоятель прихода иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» протоиерей Игорь Коростелёв. По его мнению, решением проблемы могло бы стать возвращение к дореволюционной традиции, когда в каждом районе был свой небольшой приходской храм.

Настоятель отметил, что его церковь уже «переполнена», но «пока что, так как она крупная, люди ещё помещаются».

«Лучший вариант, как это было до революции, — это приход. Люди жили в определённом районе, и там располагался приходской храм. Мы будем стремиться именно к такому варианту», — [link href=“https://www.youtube.com/watch?v=OhtuC6B7JSs” target=“_blank” rel=“noopener”] поделился [/link] планами протоиерей в эфире программы «Говорит и показывает Минск» на канале госагентства «Минск-Новости».

В заключение он отметил, что на окраинах столицы уже появилось несколько новых приходов.

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