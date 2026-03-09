Лукашенко предложил переименовать американо – «Пока пиши в скобочках»

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Опубликовано: 09.03.2026 08:29 , Обновлено: 09.03.2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил переименовать кофе американо на белорусский манер. Такая идея возникла у главы государства 8 марта во время посещения одного из ресторанов сети "Мак.бай", занявшей площадки американской франшизы McDonald’s после её ухода из Беларуси.

Когда директор сети ресторанов “Мак.бай” Виктория Данько предложила Лукашенко выбрать горячий напиток, она предложила попробовать американо. С выбором напитка Президент согласился, а вот к его названию в торговой сети, которая пытается полностью перейти на всё белорусское, у политика возникли претензии.

“Американо надо переименовать в белорусский бренд, - дал глава государства очередное поручение по импортозамещению и предложил переходить на новое название, более соответствующее белорусским реалиям, постепенно. - В скобочках пока пиши, пока не привыкнут”.

[inf]Кофе американо — это, по сути, разбавленный эспрессо. Его получают, добавляя большее количество горячей воды в крепкий эспрессо, что в результате даёт более мягкий вкус, похожий на фильтр-кофе. В классической порции американо в 150-250 мл соотношение кофе и воды обычно составляет 1:2 или 1:3.

Разбавлять крепкий эспрессо предпочитали американские солдаты во время Второй мировой войны. Итальянцы, которые ценили чистый эспрессо, относились к такому методу с некоторым пренебрежением и прозвали разбавленный напиток «кофе по-американски» или просто «американо». Вот откуда пошло такое название, закрепившееся во многих странах.[/inf]

Напомним, Александр Лукашенко ранее обещал прийти в кафе сети «Мак.бай», если там приготовят и предложат посетителям блюда полностью из белорусских продуктов. И теперь выполнил обещание. Как он заявил, в «Мак.бай» более 96% всех продуктов в блюдах — белорусского производства. Сколько было в сети McDonald’s, Александр Лукашенко не рассказал.

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