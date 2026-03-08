Лукашенко посетил белорусский аналог McDonald's и похвалил белорусских айтишников: «Их мозги очень ценятся»

Опубликовано: 08.03.2026 15:45 , Обновлено: 08.03.2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко пришел в одно из кафе сети «Мак.бай», которая возникла в тех же кафе, откуда ушла американская франшиза McDonald's. Белорусский аналог постарался максимально (от названия до меню) повторить успех американского бренда.

Александр Лукашенко ранее обещал прийти в кафе, если там приготовят и предложат посетителям блюда полностью из белорусских продуктов. И теперь выполнил обещание. Как он заявил, в «Мак.бай» более 96% всех продуктов в блюдах — белорусского производства. Сколько было в сети McDonald’s, Александр Лукашенко не рассказал.

Но уже на месте он подчеркнул, что в сети кафе быстрого питания «Мак.бай» используется полностью белорусское программное обеспечение.

«Везде мы упираемся в одно: программное обеспечение. В противном случае мне даже обидно: думаю, зачем я этот парк создал (Парк высоких технологий — прим.), зачем я продвигал айтишников? Чтобы в 2020 году они страну переворачивать старались?», — заявил во время посещения белорусской альтернативы McDonald’s Президент Беларуси.

Он призвал «замыкать» белорусских программистов на работу в Беларуси и чтобы они «здесь производили и продавали сами».

«В России, в Китае, везде — наше ценится. Их мозги очень ценятся. Мне американцы много раз говорили, что невероятное могут сделать белорусы. Невозможное — индусы, а невероятное — белорусы», — заявил Александр Лукашенко.