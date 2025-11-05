Лукашенко поручил МВД оказать «особую помощь» одной категории белорусов — Кубраков

Опубликовано: 05.11.2025 14:28 , Обновлено: 05.11.2025

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков после доклада Александру Лукашенко заявил, что президент поручил уделить внимание одной категории граждан, которые особенно подвержены атакам мошенников.

Особое внимание в ходе доклада было уделено противодействию киберпреступлениям. «Президентом особенно было обращено внимание на противодействие киберпреступлениям. Это особый вид преступлений, ведь мы сегодня фиксируем, что практически еженедельно, а иногда и ежедневно меняется направление, особенно что касается мошенничества, меняются схемы», — заявил Иван Кубраков.

По его словам, милиции удалось «впервые переломить ситуацию», что привело к снижению количества таких преступлений на 10%.

Иван Кубраков утверждает, что основными жертвами мошенников становятся «одинокие и одиноко проживающие граждане, граждане престарелого возраста». В связи с этим Александр Лукашенко поручил «особенно оказывать помощь людям пожилого возраста, престарелым и одиноко проживающим».

При этом глава МВД заявил, что специалисты милиции сами пишут программы, «чтобы невозможно было извне совершать преступления в отношении определенной категории граждан». По словам Кубракова, это позволило сохранить более 10 миллионов рублей. «То есть мы вовремя заблокировали счета и не дали вывезти деньги за границу, — пояснил он.

Впрочем, ранее Нацбанк Беларуси сообщал, что в третьем квартале 2025 года клиенты белорусских банков потеряли из-за так называемых несанкционированных операций 18 млн рублей.

Белорусы перевели мошенникам 18 млн рублей за 3 месяца