Белорусы перевели мошенникам 18 млн рублей за 3 месяца

Опубликовано: 28.10.2025 16:48 , Обновлено: 28.10.2025

Нацбанк Беларуси сообщил, что в третьем квартале 2025 года клиенты белорусских банков потеряли из-за так называемых несанкционированных операций 18 млн рублей.

При этом подавляющая часть этих средств (93%) была похищена с помощью методов “социальной инженерии”, что означает, что злоумышленники не взламывали банковские системы или аккаунты белорусов, а использовали психологические манипуляции.

Согласно статистике из автоматизированной системы обработки инцидентов Нацбанка, абсолютным лидером по объему похищенных средств с помощью психологии стала схема, связанная с «Декларированием или участием в спецоперации». На нее пришлось почти 64% всех финансовых потерь. Белорусы продолжают верить, что им звонят из МВД, КГБ или Следственного комитета.

Второй по значимости категорией способов мошенничества стало «Инвестирование». 20% от общей суммы ущерба доверчивые белорусы “инвестировали” в преступников.

Также более 14% потерь пришлось на мошенничества, связанные с «Оплатой несуществующих товаров и услуг» и покупками «по заниженным ценам».

Ранее Telegraf.news писал, что в милиции Минска призвали белорусов позвонить родителям, чтобы спросить не только про здровье. Призыв силовиков сопровождался также рекомендаций распечатать буклет на случа если “позвонят из «Белтелекома» или «домофонной службы»”.

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