Лукашенко пообещал создать систему защиты детских пособий от "алкашей"

Опубликовано: 06.10.2023 16:10 , Обновлено: 06.10.2023

Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 октября в ходе рабочей поездки в Брестскую область пообещал выработать более эффективную систему финансовой поддержки семей с детьми, которые получают от государства пособия. По его словам, это необходимо в том числе и для того, чтобы проконтролировать, что выделенные из бюджета деньги шли именно на нужды ребенка, а не пропивались несознательными родителями-алкоголиками.

“Власть, мы должны выработать такую схему, систему поведения, чтобы знали, что за семья. На местах люди знают. Когда мы, получив информацию, увидели бы, что это алкаши и они, получив пособие, его пропьют, то мы бы уже сами кормили этих детей, одевали, в школу отправляли и учили там”, - процитировало Лукашенко госагентство БелТА.

Он подчеркнул, что подобная система контроля за целевым использованием детских пособий должна гарантировать, что “деньги, которые государство передает детям, доходили до детей”. При этом Лукашенко признался, что пока сам не знает, “какая это будет система”.

“Честно говоря, я не знаю. Это не простая будет работа, и систему эту разработать будет сложно. Но только знаю, что без вас мы этого не сделаем. В этом нам должны помочь люди на местах”, - заявил он.

Отметим, что этот вопрос Лукашенко уже поднимал не раз. Так, 31 марта этого года в ходе своего послания белорусскому народу и парламенту он поручил чиновникам пересмотреть выплаты пособий за рождение детей и декретных. Тогда он заявил, что государство поддерживает многодетные семьи, выделяя для них жилье, семейный капитал, бесплатное питание в детском саду и школе, но далеко не все из них и “не всегда шоколад”.

Власти Беларуси решили пересмотреть пособия и декретные на детей — «Пропиваются»

Лукашенко поручил чиновникам “принимать решение на месте” и “обеспечивать детей” необходимыми льготами, “чтобы эти безумные родители-алкаши не получали эти деньги, если не заслуживают”.