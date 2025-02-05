Лукашенко подписал указ о строительстве Национального исторического музея Беларуси. Где?
Президент Александр Лукашенко 5 февраля подписал указ № 50, который предусматривает строительство Национального исторического музея Беларуси и не только. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Так, музей запланировали сроить в 2025-2027 годах в районе улицы Орловской в Минске. Кроме того, указ предусматривает создание постоянной экспозиции музея и строительство парка Народного единства.
По [link href=“https://president.gov.by/ru/events/nacional-nyj-istoriceskij-muzej-belarusi-i-park-narodnogo-edinstva-planiruetsa-postroit-v-2025-2027-godah” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] пресс-службы, музею присвоили статус Всебелорусской молодежной стройки. То есть в строительстве принять участие сможет молодежь в возрасте до 31 года, в том числе в составе студенческих отрядов.
[info_b]Сам указ на момент написания этой новости не опубликовали.[/info_b]
Кстати, о строительстве этого музея Лукашенко говорил еще в июне 2024 года. Тогда на встрече с секретарем партийного комитета Пекинского университета Хао Пином президент предложил построить в Минске “похожий на китайский” музей истории Беларуси.
Telegraf.news писал, что для строительства этого объекта запланировали привлечь специалистов из Китая. «Мы с вами хотим договориться о том, чтобы вы нам помогли, особенно при планировании архитектуры, построить похожий на китайский музей истории Беларуси», - цитировала главу государства его пресс-служба.
Лукашенко предложил КНР построить «похожий на китайский» музей истории Беларуси