Лукашенко назначил нового министра труда и главу агентства по туризму

Опубликовано: 15.01.2026 13:35 , Обновлено: 15.01.2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 января провёл ряд кадровых назначений. По итогу кадрового дня в Беларуси сменился министр труда и социальной защиты, в Могилевской области произошли перестановки в местной вертикали власти, своего руководителя получило недавно реформированное Национальное агентство по туризму, администрации индустриального парка «Великий камень», а также два вуза страны.

Новым главой Министерства труда и социальной защиты стал Андрей Лобович , который до сего дня занимал пост замглавы Комитета государственного контроля Беларуси. Предыдущий министр - Наталия Павлюченко - продержалась в этом кресле всего полтора года. О её дальнейшей профессиональной судьбе в Администрации Президента пока ничего не сообщали.

Тем временем Национальное агентство по туризму, которое сейчас проходит процесс реформации (недавно его, в частности напрямую подчинили белорусскому правительству), возглавит Кирилл Машарский . До сего дня он работал заместителем министра экономики.

Главой администрации индустриального парка «Великий камень» назначена Татьяна Харлап .

В административной структуре Могилевской области Лукашенко согласовал следующие перестановки:

Игорь Клишо займёт кресло заместителя председателя Могилевского облисполкома по вопросам строительства и ЖКХ,

Наталья Осмоловская возглавит Костюковичский райисполком,

Максим Потапенко возглавит Славгородский райисполком,

Сергей Дорожкин возглавит Чаусский райисполком.

В довершение всего глава государства 15 января назначил руководителей двух государственных вузов :

ректором Брестского государственного технического университета назначили Андрея Парфиевича,

ректором Гомельского государственного медицинского университета - Ирину Назаренко.

Напомним, сегодня Президент также сменил руководителя Витебского облисполкома. Во главе самого северного региона Беларуси теперь встанет 49-летний Александр Рогожник, который до сегодняшнего дня был послом Беларуси в России. А что с уходящим главой Витебщины, Александром Субботиным?

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