Лукашенко изменил для белорусов правила получения льготных путёвок в санатории

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Опубликовано: 11.03.2025 19:03 , Обновлено: 11.03.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 марта подписал указ № 104, который внёс изменения в ряд иных указов главы государства. Одно из ключевых нововведений, по заявлению пресс-службы политика, коснулось порядка получения путёвок в санатории за счёт бюджета.

Как заявили в пресс-службе, теперь, если ребёнок едет в санаторий вместе с родителем по путёвке, оплаченной из бюджета, «исключаются неоднозначные трактовки» права получить ещё одну такую же путёвку в течение года в другом месте (например, по месту работы и по месту жительства).

Также указ отрегулировал вопросы передачи оплаченной путёвки другому лицу. Но детали этих изменений пока не раскрываются.

Документ также привёл в соответствие с новыми законами Общевоинские уставы Вооружённых Сил Республики Беларусь. Какие конкретно изменения внесены в уставы, в сообщении пресс-службы не уточняется.

Кроме того, указ от 11 марта внёс изменения, которые учитывают накопленный опыт применения, в порядок получения выплат ко Дню Победы. Какие именно корректировки внесены, в сообщении пресс-службы президента не сказано.

Как только указ будет опубликован, журналисты Telegraf.news подробно расскажут обо всех изменениях.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что Александр Лукашенко подписал указы, меняющие правила строительства и кредитования жилья для граждан, имеющих право на государственную поддержку. Какое самое существенное изменение?

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