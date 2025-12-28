Литву накрыл "почти ураган". Доберется ли до Беларуси?

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Опубликовано: 28.12.2025 16:46 , Обновлено: 28.12.2025

В Литве из-за непогоды, обрушившейся в ночь с субботы на воскресенье, тысячи жителей остались без света. А в некоторых городах повалились новогодние ёлки на площадях.

В литовской прессе непогоду назвали “почти ураганом” из-за силы ветра и последствий. И не зря: на балтийском побережье в Клайпеде порывы ветра достигали около 31 м/с. Это на самом деле почти скорость урагана. Высота волн в море достигала 5-6 метров.

















Известно, что к утру воскресенья в соседней с Беларусью стране около 7000 домов и квартир остались без электричества. По данным ESO, по состоянию на 14:00 воскресенья около 2000 потребителей в стране всё ещё оставались без света.

А в поселке Даугай сильные порывы ветра повалили главную рождественскую елку. «Самое главное, что никто не пострадал! Хотя сегодня вечером ветер был чрезвычайно сильным, он не смог испортить рождественское настроение — мы ищем способы как можно скорее восстановить праздничную атмосферу в Даугай», — сообщает муниципалитет.

А что в Беларуси?

МЧС со ссылкой на Белгидромет предупредил, что 28 декабря во многих районах Беларуси ожидается усиление северо-западного ветра порывами 15-20 м/с, а по западу, поближе к Литве и Польше, ветер разгонится местами до 24 м/с.

В понедельник ветер немного ослабнет, но всё равно будет достаточно сильным. Особенно на западе страны.

“Ночью 29 декабря (понедельник) по западной половине республики и в Минске сохранится усиление северо-западного ветра порывами 15-18 м/с”, — предупредили в Белгидромете.

[inf]По шкале Бофорта, ветер до 20 м/с — это восьмибалльный очень крепкий ветер. А вот выше 20 и до 24 м/с можно назвать девятибалльным штормом.[/inf]

В любом случае не стоит забывать про снегопады, которые вкупе с ветром и гололедицей могут устроить на дорогах настоящее светопреставление.

Помним также, что 29 декабря, в понедельник, очередной ныряющий циклон, как сообщил “Метеовайб”, смещающийся с севера Норвегии на Карелию, принесёт в своём тёплом секторе последнюю порцию атлантического тепла в 2025 году.