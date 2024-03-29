Литва пропустила автобус с молдавскими детьми из Беларуси

Опубликовано: 29.03.2024 14:00 , Обновлено: 29.03.2024

Литва пропустили на свою территорию автобус, который вез молдавский детский хор «Рапсодия» в ЕС транзитом через Беларусь. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Молдовы 29 марта.

“В результате действий МИД власти Литвы выдали автобусу, в котором находится хор, разрешение на проезд - документ, который отсутствовал и без которого проезд по территории Литвы невозможен. Дети и сопровождающие их взрослые получили всю необходимую помощь, включая горячий обед”, — процитировало МИД издание unimedia.info.

Там порекомендовали “перед поездкой проверять действительность личных документов и доверенностей перевозчиков”.

Ранее Телеграф писал, что руководительница детского коллектива Наталья Барабанщикова заявила, что польские и литовские пограничники более суток не пропускали автобус.

Музыкальный коллектив выступил в Польше 22 марта, после чего провел концерт в белорусской столице и решил вернуться домой тем же автобусом. В пересечении границы коллективу было отказано на въезде как в Польшу, так и в Литву. По словам артистки, детей не выпускали из автобуса даже в туалет «пограничники с автоматами».

В ЕС не впустили автобус, который вёз молдавских детей через Беларусь